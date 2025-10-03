Exposition Ayako Guérin Médiathèque municipale Billiers

Exposition Ayako Guérin Médiathèque municipale Billiers vendredi 3 octobre 2025.

Exposition Ayako Guérin 3 et 4 octobre Médiathèque municipale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Découvrez une magnifique exposition des peintures de l’artiste locale Ayako Guérin, où couleurs et émotions se rencontrent pour offrir un voyage visuel unique et inspirant.

Médiathèque municipale 2 A rue Calvaire 56190 Billiers Billiers 56190 Morbihan Bretagne 0297415486 https://www.billiers.fr/mediatheque

Découvrez une magnifique exposition des peintures de l’artiste locale Ayako Guérin, où couleurs et émotions se rencontrent pour offrir un voyage visuel unique et inspirant.

Mairie de Billiers