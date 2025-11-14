Exposition B-LEC Place du petit enfer Luc-sur-Mer

Exposition B-LEC

Place du petit enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 13:30:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

Artiste peintre local, je vous invite à venir découvrir mon univers à la Galerie du Petit Enfer du 14 au 20 Novembre 2025.

Peintre éclectique et passionné, attentif à la lumière, mes thèmes abordés sont d’inspirations multiples. .

Place du petit enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 62 29 34 10

English : Exposition B-LEC

An eclectic and passionate painter, attentive to light, my themes are inspired by multiple sources

German : Exposition B-LEC

Als eklektischer und leidenschaftlicher Maler, der auf das Licht achtet, sind meine Themen von vielfältigen Inspirationen geprägt

Italiano :

Pittore eclettico e appassionato, attento alla luce, i miei temi si ispirano a molteplici fonti

Espanol :

Pintor ecléctico y apasionado, atento a la luz, mis temas se inspiran en múltiples fuentes

