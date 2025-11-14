Exposition B-LEC Place du petit enfer Luc-sur-Mer
Exposition B-LEC Place du petit enfer Luc-sur-Mer vendredi 14 novembre 2025.
Exposition B-LEC
Place du petit enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi 2025-11-14 13:30:00
fin : 2025-11-20 18:00:00
2025-11-14
Peintre éclectique et passionné, attentif à la lumière, mes thèmes abordés sont d’inspirations multiples
Artiste peintre local, je vous invite à venir découvrir mon univers à la Galerie du Petit Enfer du 14 au 20 Novembre 2025.
English : Exposition B-LEC
An eclectic and passionate painter, attentive to light, my themes are inspired by multiple sources
German : Exposition B-LEC
Als eklektischer und leidenschaftlicher Maler, der auf das Licht achtet, sind meine Themen von vielfältigen Inspirationen geprägt
Italiano :
Pittore eclettico e appassionato, attento alla luce, i miei temi si ispirano a molteplici fonti
Espanol :
Pintor ecléctico y apasionado, atento a la luz, mis temas se inspiran en múltiples fuentes
