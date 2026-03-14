Exposition Babilages Médiathèque Gironde-sur-Dropt

Exposition Babilages

Médiathèque 3 Rue André Dupuy Chauvin Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants . Mercredi 18 mars venez découvrir l’exposition babillages à la médiathèque de Gironde sur Dropt dès 10h. .

Médiathèque 3 Rue André Dupuy Chauvin Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 18 73 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : Exposition Babilages

L’événement Exposition Babilages Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers