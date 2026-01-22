Exposition Bagages Invisibles Médiathèque L’Alpha Angoulême

Exposition Bagages Invisibles

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-03

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-03

Dans le cadre du Mois thématique Sur le fil regards croisés sur la santé mentale , découvrez l’exposition Bagages invisibles proposée par ATTAPsy.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Sur le fil regards croisés sur la santé mentale theme month, discover the Bagages invisibles exhibition presented by ATTAPsy.

L’événement Exposition Bagages Invisibles Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême