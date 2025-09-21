Exposition « Baignade dans la Vienne : patrimoine vivant ! » Ponton de la base nautique Limoges
Exposition « Baignade dans la Vienne : patrimoine vivant ! » Ponton de la base nautique Limoges dimanche 21 septembre 2025.
Exposition « Baignade dans la Vienne : patrimoine vivant ! » Dimanche 21 septembre, 16h00 Ponton de la base nautique Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:30:00+
Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:30:00+
Venez découvrir et vivre l’histoire de la baignade dans la Vienne à Limoges !
Exposition – Plongeon collectif.
Dimanche 21 septembre 16h.
Rdv ponton de la base nautique.
Ponton de la base nautique Ponton de la base nautique, 87036 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir et vivre l’histoire de la baignade dans la Vienne à Limoges !
© L’Appel à la Vienne