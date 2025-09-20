Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande » Beffroi de Bailleul Bailleul

Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande » Beffroi de Bailleul Bailleul samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande » 20 et 21 septembre Beffroi de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition « Bailleul, ville modèle de la reconstruction néoflamande » dans la salle gothique (au pied du beffroi)

Symbole majestueux de la ville, le beffroi compte parmi les 56 beffrois de Belgique et de France classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du haut du chemin de ronde laissez le temps suspendre son vol en contemplant la vue exceptionnelle sur la chaîne des Monts de Flandre et la plaine de la Lys jusqu’au pays de l’Artois.

Beffroi de Bailleul Place Charles de Gaulle 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 https://www.coeurdeflandre.fr/ Visite sur RV avec l’Office de tourisme

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Bailleul