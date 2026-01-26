Exposition balade à Saoû CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

Exposition balade à Saoû

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

2026-04-04

Par Margaux GENY I Dessins et illustrations. Une petite balade illustrée qui rend hommage à la Forêt de Saoû, entre grands espaces, animaux et végétaux, qui constituent ensemble ce vaisseau-forêt, véritable refuge pour de nombreuses espèces.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

By Margaux GENY I Drawings and illustrations. An illustrated stroll that pays homage to the Forêt de Saoû, with its wide-open spaces, animals and plants that together make up this forest ship, a veritable refuge for many species.

