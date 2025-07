Exposition Balade dans les bois Musée Gertrude Schoen Laroque-Timbaut

Exposition de Patrick Sadler (Pour cette exposition il nous révèle des pastels pleins de subtilités fauvistes) et Catherine Gangloff (Artiste plasticienne, ses créations sont des assemblages, des collages, à la limite de la peinture et de la sculpture.).

Renseignements par téléphone. .

Musée Gertrude Schoen 9 Place de la Halle Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 71 36

English : Exposition Balade dans les bois

Exhibition by Patrick Sadler (For this exhibition he reveals pastels full of Fauvist subtleties) and Catherine Gangloff (Plastic artist, her creations are assemblages, collages on the borderline between painting and sculpture).

Information by phone.

German : Exposition Balade dans les bois

Ausstellung von Patrick Sadler (Für diese Ausstellung enthüllt er uns Pastelle voller fauvistischer Subtilitäten) und Catherine Gangloff (Plastische Künstlerin, ihre Kreationen sind Assemblagen, Collagen an der Grenze zwischen Malerei und Skulptur).

Telefonische Auskünfte.

Italiano :

Mostra di Patrick Sadler (per questa mostra rivela pastelli pieni di sottigliezze fauve) e Catherine Gangloff (artista plastica, le sue creazioni sono assemblaggi, collage al confine tra pittura e scultura).

Informazioni telefoniche.

Espanol : Exposition Balade dans les bois

Exposición de Patrick Sadler (Para esta exposición revela pasteles llenos de sutilezas fauvistas) y Catherine Gangloff (Artista plástica, sus creaciones son ensamblajes, collages en el límite de la pintura y la escultura).

Información por teléfono.

