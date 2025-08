Exposition « Balade dans les rues de Paris en 1970 » Pont Saint-Ange Paris

Exposition « Balade dans les rues de Paris en 1970 » Pont Saint-Ange Paris jeudi 24 juillet 2025.

UN REGARD ÉCLAIRÉ DE L’HOMME DE LA RUE SUR UN MONDE

QUI CHANGE

« Le Paris de 1970, c’est un Paris lointain mais également

très proche. Il y a dans ces empreintes visuelles quelque chose de ce qui a été

et ne sera plus, mais à bien y regarder, il y a aussi quelque chose qui persiste

malgré le demi-siècle passé.

J’avais huit ans cette année-là et j’ai connu cette ville aux

maisons insalubres, aux murs couverts de publicités, aux artisans en bleu de

travail… qui faisait place aux barres HLM, au périphérique, aux flux

Paris/banlieues des employés… Paris prenait un tournant radical, tant architecturalement

que socialement. C’était la fin du Paris populaire.

En tant que collectionneur de photos vernaculaires, je souhaite,

en exposant ce fonds photographique, donner à voir des choses de notre

quotidien qui se situent sur la ligne de crête d’un avant et d’un après.

Sélectionner et organiser ces images, c’est témoigner d’un « instant T » d’une

ville en pleine mutation, et créer un pont mémoriel de cette période charnière

au XXIe siècle ».

Jean-Marie Donat

UN DEVOIR DE MÉMOIRE AVANT QUE TOUT NE S’EFFACE

En 1853, Napoléon III chargeait le baron Haussmann de rendre

Paris plus aérée et salubre. Les transformations de Paris sous le Second Empire

se poursuivront jusqu’en 1870.

Un siècle plus tard, la capitale vivait à nouveau une

révolution architecturale avec l’avènement des grands travaux de «

modernisation » du tissu urbain, modifiant en profondeur ’aménagement de la

ville et, par extension, le profil socio-économique de sa population.

En 1970, la Fnac organise un grand concours photo, sous

l’impulsion de la Mairie de Paris. Et pour cause, le visage de la capitale se

métamorphose. L’idée est alors de conserver une image, un souvenir, une trace

de ce moment où tout change. Ainsi, pendant les deux mois du printemps 1970,

des milliers de photographes amateurs vont arpenter la ville et la mettre en

boîte pour la figer.

C’est donc grâce à ces « témoins sur commande » que sont ces

photographes amateurs, animés d’une vraie volonté politique de documentation

des transformations de Paris, qu’est né ce fonds exceptionnel.

Pour le concours, Paris est divisé par les organisateurs en

1 755 carrés de 250 m sur 250 m et chacun des plus de 2 000 participants tire au

hasard un carré à photographier. Le fonds ainsi recueilli par la Fnac, puis

cédé à la Ville de Paris en 1970, est constitué des dossiers de candidature des

photographes amateurs, incluant les photos soigneusement sélectionnées par leur

auteur et soumises au concours. En tout, ce fonds hors du commun regroupe plus

de 100 000 documents : 70 0000 tirages en noir et blanc et 30 000 diapositives

en couleurs.

En 2024, la Ville de Paris confie à Jean-Marie Donat,

artiste « iconophage » et commissaire d’exposition, la mission de valoriser ce

fonds photographique intitulé « C’était Paris en 1970 » issu des archives de la

Bibliothèque historique de la Ville de Paris. L’exposition du pont Saint-Ange

s’intègre donc dans un projet plus vaste intitulé #PARIS70, dont la vocation

est de présenter ce fonds photographique exceptionnel à travers plusieurs

événements, expositions et publications.

L’ESPACE D’EXPOSITION DU PONT SAINT-ANGE

Créé en 2018 dans le cadre du projet d’aménagement de la

promenade urbaine Barbès Stalingrad, l’espace d’exposition du pont Saint-Ange, situé

à cheval entre le 10e et le 18e arrondissement, enjambe les voies de la gare du

Nord et ouvre la vue au-delà de Paris.

Il est constitué de 54 cadres au sein desquels sont

présentés, au rythme de quatre à cinq expositions par an, des projets de

création contemporaine, notamment de photographie et de graphisme.

L’espace, dont la programmation est portée par la Ville de

Paris, en collaboration avec les mairies du 10e et du 18e arrondissement, se déploie

sur les grilles nord et sud du pont.

PARIS EN SEINE

Après une année olympique et paralympique historique, qui a

vu la capitale rayonner et accueillir des millions de visiteurs, Paris prolonge

cet esprit de célébration, de partage et d’émotion avec Paris en Seine, une

programmation festive, sportive et culturelle entièrement gratuite pendant tout

l’été.

Redécouvrez le Paris des années 70 en photo grâce à la nouvelle exposition au pont Saint-Ange !

Du jeudi 24 juillet 2025 au vendredi 03 octobre 2025 :

gratuit

Exposition en plein air, accessible à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-24T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pont Saint-Ange 52 boulevard de la chapelle 75010 Accès par le boulevard de la Chapelle, côté 10e ou 18e arrondissement.Paris