Exposition Balade dans un grenier L’éloge du désordre et de la mémoire – Qui Qu’en Grogne Moyen 5 juillet 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

Exposition Balade dans un grenier L’éloge du désordre et de la mémoire Qui Qu’en Grogne Château de Moyen Moyen Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir une exposition qui met en lumière les trésors oubliés de nos greniers! Venez fouiner et remonter le temps et les souvenirs.

Tarif 3€ et gratuité jusqu’à 12 ans.

Informations au 06 20 91 28 03Tout public

.

Qui Qu’en Grogne Château de Moyen

Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 91 28 03

English :

Come and discover an exhibition that brings to light the forgotten treasures of our attics! Come and rummage through time and memories.

Admission 3? and free for children under 12.

Information on 06 20 91 28 03

German :

Entdecken Sie eine Ausstellung, die die vergessenen Schätze unserer Dachböden ans Licht bringt! Stöbern Sie in der Zeit und schwelgen Sie in Erinnerungen.

Preis: 3 €, bis 12 Jahre kostenlos.

Informationen unter 06 20 91 28 03

Italiano :

Venite a scoprire una mostra che porta alla luce i tesori dimenticati delle nostre soffitte! Venite a rovistare e a fare un viaggio nella memoria.

Ingresso 3? e gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Informazioni al numero 06 20 91 28 03

Espanol :

Venga a descubrir una exposición que saca a la luz los tesoros olvidados de nuestros desvanes Venga a rebuscar y a hacer un viaje por los recuerdos.

Entrada 3? y gratuita para menores de 12 años.

Información en el 06 20 91 28 03

