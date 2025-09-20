Exposition : Balade en Tarn-et-Garonne au gré de l’atlas d’Aubry Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Exposition : Balade en Tarn-et-Garonne au gré de l’atlas d’Aubry 20 et 21 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

1841 : un atlas pour illustrer le Tarn-et-Garonne

Commandé trois ans plus tôt par le Conseil général du Tarn-et-Garonne à M. Aubry, géomètre en chef du cadastre, un atlas réunissant les cartes cantonales du département est imprimé en 1841 sous presse lithographique, en quelques exemplaires.

À l’initiative d’Aubry, chaque carte est illustrée par une vignette représentant un monument alors considéré comme emblématique du canton.

En écho à quelques-unes de ces illustrations, l’exposition présente un florilège d’archives écrites et figurées pour évoquer l’histoire — sérieuse ou anecdotique, ancienne ou récente — de certains de ces monuments qui rythment encore aujourd’hui le paysage architectural du Tarn-et-Garonne.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

© Archives départementales de Tarn-et-Garonne