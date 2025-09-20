Exposition « Balade Mégevanne », Aquarelles d’Elisabeth Socquet-Meilleret Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève

Exposition « Balade Mégevanne », Aquarelles d’Elisabeth Socquet-Meilleret Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Balade Mégevanne », Aquarelles d’Elisabeth Socquet-Meilleret 20 et 21 septembre Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Aquarelliste confirmée, Elisabeth Socquet-Meilleret s’adonne à l’art exigeant du carnet de voyage au détour des rues de Megève et expose ses œuvres dans le cadre bucolique du musée de l’Ermitage du Calvaire.

Elisabeth Socquet-Meilleret allie la rapidité du croquis sur le vif aux teintes aquarellées pour sublimer et dépeindre l’atmosphère et les différentes facettes d’un lieu, pratique adaptée au voyage et à la découverte. Paysages, édifices, détails d’architecture, visages sont sensiblement esquissés sur le carnet pour immortaliser l’instant souvenir. Elle fait partie de cette grande communauté mondiale de dessinateurs voyageurs, connue sous le nom d’ »Urban Sketching », et qui partagent, au travers de leurs croquis, la beauté du monde, en se réunissant chaque année dans une ville de la planète.

Sous ses trais de crayons raffinés et exquis est né un carnet de voyage consacré spécifiquement à Megève duquel ont été tiré les aquarelles qui sont exposées au musée de l’Ermitage du Calvaire : petits coins dénichés autour des vieilles fermes traditionnelles, lieux emblématiques du village une après-midi ensoleillée, façades fleuries, détails insolites, paysages, l’artiste aiguise notre regard et restitue l’ambiance estivale et montagnarde du village et de ses instants très simples.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

Aquarelliste confirmée, Elisabeth Socquet-Meilleret s’adonne à l’art exigeant du carnet de voyage au détour des rues de Megève et expose ses œuvres dans le cadre bucolique du musée de l’Ermitage du …

© Elisabeth Socquet-Meilleret