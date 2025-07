Exposition Balade patrimoniale Square Thibaud La Bernerie-en-Retz

Envie de connaître l’histoire de la Bernerie-en-Retz?? La maison Magrés accueille l’exposition Balade Patrimoniale.

Une plongée dans le passé de notre charmante commune du Pays de Retz ! apprenez en plus sur cette jolie ville au bord de la mer

Les vacances sont l’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de La Bernerie-en-Retz. Notre petite ville côtière regorge de trésors architecturaux et de vestiges du passé qui témoignent de son riche héritage.

Lors de cette exposition accompagnée d’anciens documents photographiques, plongez dans le passé de la commune détachée des Moutiers-en-retz en 1863.

Square Thibaud MAISON MAGRES La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 07 47 80 verissonjl@orange.fr

English :

Want to know more about the history of La Bernerie-en-Retz? The Maison Magrés is hosting the Balade Patrimoniale exhibition.

German :

Möchten Sie die Geschichte von La Bernerie-en-Retz kennen lernen? Das Maison Magrés beherbergt die Ausstellung Balade Patrimoniale.

Italiano :

Volete saperne di più sulla storia di La Bernerie-en-Retz? La Maison Magrés ospita la mostra Balade Patrimoniale.

Espanol :

¿Quiere saber más sobre la historia de La Bernerie-en-Retz? La Maison Magrés acoge la exposición Balade Patrimoniale.

