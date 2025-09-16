Exposition Balades marines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance
Les livres d’artistes sont des oeuvres d’art singulières, des ouvrages rares et précieux.
Exposition dans le cadre des journées du Patrimoine.
Prêt exceptionnel à titre gratuit du Département d’Ille et Vilaine et de la Médiathèque Départementale.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .
Rue de la Poste Médiathèque « Le Champ des Mots » Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
