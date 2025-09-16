Exposition Balades marines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Exposition Balades marines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance mardi 16 septembre 2025.

Rue de la Poste Médiathèque « Le Champ des Mots » Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-16

fin : 2025-10-31

2025-09-16

Les livres d’artistes sont des oeuvres d’art singulières, des ouvrages rares et précieux.

Exposition dans le cadre des journées du Patrimoine.

Prêt exceptionnel à titre gratuit du Département d’Ille et Vilaine et de la Médiathèque Départementale.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

