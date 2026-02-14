Exposition « #balance ton art » de Nicolas Gal 21 février – 19 avril Urban Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:45:00+01:00 – 2026-02-21T19:00:00+01:00

Fin : 2026-04-19T11:45:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Un travail de peinture, sculpture et gravure qui adopte une esthétique de l’image numérique.

La série « VIOLettes », induite par cette couleur peu usitée, inclue le mot viol. Peinte pour la plupart sur des panneaux de signalisation symbolisant des injonctions de silence, de repli, de sidération mais aussi de rébellion.

Des œuvres de la serie « # mee to, mytho » montrent un patriarcat imprégnant l inconscient collectif depuis l’antiquité. Notamment avec une grande toile de 1m80 sur le viol d’Europe par Zeuz.

Enfin une vous verres une grande sculpture d’ « afghane écrasée par le patriarcube », de petites gravures évoquany la condition des iraniennes et vous verrez le 1er niqab a tableau.

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 43 35 76 »}, {« type »: « email », « value »: « urbanparc.ales@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.nicolasgal.fr »}]

