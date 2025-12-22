Exposition Baliveau et Pavillon, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Exposition Baliveau et Pavillon

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-06

Le travail plastique d’Héloïse Farago puise dans une imagerie issue du Moyen Âge, de l’enfance, du domestique ou de l’art naïf pour créer un univers chatoyant et joyeux dans lequel les hiérarchies artistiques, sociales et de genre volent en éclat.

Le travail plastique d’Héloïse Farago puise dans une imagerie issue du Moyen Âge, de l’enfance, du domestique ou de l’art naïf pour créer un univers chatoyant et joyeux dans lequel les hiérarchies artistiques, sociales et de genre volent en éclat. Si les figures qui peuplent ses créations semblent échappées de contes misogynes, elles sont ici libres de leur corps et de leur cœur, s’accompagnent d’amoureuses et apprivoisent des monstresses. Replaçant les personnages féminins au centre d’histoires chevaleresques, l’artiste propose un récit fabuleux où la femme n’est plus sorcière ou gente dame à délivrer mais bien plutôt amante-chevalière éprise d’une dragonne, offrant ainsi à l’amour courtois une nouvelle conception, osant les rapports lesbiens inter-espèces.

À Logre, Heloïse Farago présente un grand ensemble de dessins, version toute féminine des arbres généalogiques médiévaux, l’arbre à pénis du Roman de la Rose devenant ici arbre à fruits clitoridiens ; un Barnum de lutte contre l’hétéropatriarcat et un ensemble de dessins et céramiques, pour une exposition militante et émancipatrice.

L’idée de chevalières saphiques qui se battent dans le loufoque m’enchante.

Vernissage le vendredi 6 février à 18h30 .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Héloïse Farago?s visual work draws on imagery from the Middle Ages, childhood, the domestic and naive art to create a shimmering, joyful universe in which artistic, social and gender hierarchies are shattered.

L’événement Exposition Baliveau et Pavillon Caen a été mis à jour le 2025-12-22 par Calvados Attractivité