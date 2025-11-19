Exposition Ballade en paysages Kaysersberg Vignoble

Exposition Ballade en paysages

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Trois artistes, trois regards nature imprimée, matières mêlées, ciels gravés… un même élan pour célébrer la trace du vivant.

L’intérêt de Désirée Schroetter pour l’impression végétale est née des effets produits sur le papier par les structures des feuilles, par leurs formes et par cette émergence de lignes surgissant au gré des différents passages sous la presse. Un nouveau regard posé sur la nature se fait jour et particulièrement sur ce qui ne se voit pas immédiatement. Aujourd’hui son travail est axé sur la composition et la poésie que nous offre la trace du vivant. Elle désire transmettre ce nouveau regard et, par la réalisation de cartes notamment, renouveler le temps de l’écriture et de la réflexion. Travaillant à partir d’une fusion de médiums et de techniques variés, Sally Lewis-Ford offre une perspective singulière et stimulante. En associant peinture, encre, collage et objets trouvés, les compositions dépassent les frontières traditionnelles et invitent le spectateur à explorer. Inspirées par la beauté naturelle et la richesse culturelle des paysages environnants, les œuvres reflètent un lien avec les lieux proches et lointains. Les pièces en techniques mixtes incorporent parfois des matériaux issus de la nature, conférant à l’ensemble authenticité et proximité avec la terre, et invitant le spectateur à découvrir les strates, les couleurs, les lignes et les textures. Pour cette première présentation de son travail plastique, Jessie Marguerite Servenay a imaginé et composé des ciels, horizons et perspectives sous le signe des flocons de neige. La gravure et la peinture se côtoient dans cette série de tableaux qui chacun, empreint de légèreté et de mouvement, invite à entrer dans des univers d’échos colorés, d’apparitions-disparitions et de transparences. Après des études d’histoire de l’art et archéologie, une grande partie de sa vie dédiée à la danse, toujours attirée par le dessin et la composition par la couleur, Jessie Marguerite Servenay se consacre maintenant en grande partie à la peinture, au dessin et aux techniques de gravure. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 61 79 20 61 gravures20216@gmail.com

English :

Three artists, three perspectives: printed nature, blended materials, engraved skies… a single impulse to celebrate the trace of life.

German :

Drei Künstler, drei Blicke: gedruckte Natur, vermischte Materialien, geätzter Himmel? ein gemeinsamer Impuls, um die Spuren des Lebendigen zu feiern.

Italiano :

Tre artisti, tre punti di vista: natura stampata, materiali misti, cieli incisi? Lo stesso impulso a celebrare la traccia della vita.

Espanol :

Tres artistas, tres puntos de vista: naturaleza impresa, materiales mixtos, cielos grabados… un mismo impulso para celebrar la huella de la vida.

L’événement Exposition Ballade en paysages Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg