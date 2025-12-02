Exposition Bande dessinée ANUKI rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Exposition Bande dessinée ANUKI

Médiathèque Plouénan

Début : 2025-12-02

fin : 2026-01-03

2025-12-02

Anuki est un petit indien héros d’une série de bandes dessinées sans paroles produite à l’attention du très jeune public. L’exposition entièrement muette a été conçue pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Des jeux adaptés, avec plusieurs niveaux de difficulté, leur permettant de travailler leur sens de l’observation, de la couleur, des formes. Autant d’exercices qui constituent une première sensibilisation à la bande dessinée. Elle est accompagnée d’une sélection de BD sans paroles pour aller plus loin dans la découverte du genre. Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

