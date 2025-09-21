Exposition bande dessinée : Brüno Director’s cut Nantes

Exposition bande dessinée : Brüno Director’s cut Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 13:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Depuis plus de 25 ans Brüno trace une ligne singulière dans le panorama de la bande-dessinée contemporaine grâce à son trait immédiatement reconnaissable et ses ambiances inspirées de la culture pulp, des polars hard-boiled et de la science-fiction. A travers Electric Miles, dernière parution de l’auteur, l’exposition Brüno Director’s cut nous invite dans les coulisses de cette production dans laquelle Brüno agit sur ses planches tel un monteur de cinéma, jusqu’à trouver la composition la plus limpide. Exposition du 17 octobre au 20 décembre 2025 :mardi, jeudi, vendredi : 13h30 -18hmercredi, samedi : 10h-12h30 / 13h30-18h Vernissage le vendredi 17 octobre 2025 à 19hRencontre avec l’auteur le jeudi 4 décembre 2025 à 19h

Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr https://www.maisonfumetti.fr/expo-bruno/