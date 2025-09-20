Exposition Banquet au Château de Flers ! Musée du château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Exposition Banquet au Château de Flers ! 20 septembre 2025 – 17 avril 2026 Musée du château de Flers Nord

Gratuit pour les individuels – Pour les visites de groupe nous contacter : museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00 – 2026-04-17T17:30:00

Du 20 septembre 2025 au 17 avril 2026, le Musée du Château de Flers vous convie à un somptueux banquet entre passé et présent !

Dans un superbe château d’architecture flamande est dressée une table à la façon des banquets du 17ème siècle, … mais pas seulement !

Objets contemporains en lien avec l’art de la table, installations sonores et olfactives, l’exposition vous plonge au cœur d’un moment festif, entre passé et présent.

Dans le cadre de Fiesta, 7e édition de lille3000

Le 2ème dimanche du mois

Chaque 2ème dimanche du mois, le Musée propose un atelier d’arts plastique gratuit et accessible à tous en lien avec l’exposition, sans réservation.

Les jours fériés

Les jours fériés, le Musée propose un atelier en lien avec l’histoire et l’architecture du château.

Retrouvez toute la programmation ici : https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers

Musée du château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers »}] Ouvert en 1991, dans les anciennes caves du Château de Flers, le musée présente des expositions temporaires. Les thèmes développés mettent en valeur archéologie, histoire locale et ethnographie régionale.

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 2ème dimanche du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30.

Fermeture annuelle au mois d’aout et vacances scolaires de décembre. Métro Pont-de-bois, ligne Liane 6, arrêt Château

Ville de Villeneuve d’Ascq