Exposition Espace Saint Louis Bar-le-Duc

Exposition

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28

Exposition Mains Paysages et exposition du GEM Ma Bulle Prend l’Air.Tout public

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr

English :

Mains Paysages exhibition and GEM Ma Bulle Prend l’Air exhibition.

German :

Ausstellung Mains Paysages und Ausstellung des GEM Ma Bulle Prend l’Air.

Italiano :

Mostra Mains Paysages e mostra GEM Ma Bulle Prend l’Air.

Espanol :

Exposición Mains Paysages y exposición GEM Ma Bulle Prend l’Air.

L’événement Exposition Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-24 par OT SUD MEUSE