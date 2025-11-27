Exposition Espace Saint Louis Bar-le-Duc
Exposition Espace Saint Louis Bar-le-Duc jeudi 27 novembre 2025.
Exposition
Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
2025-11-27 2025-11-28
Exposition Mains Paysages et exposition du GEM Ma Bulle Prend l’Air.Tout public
Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr
English :
Mains Paysages exhibition and GEM Ma Bulle Prend l’Air exhibition.
German :
Ausstellung Mains Paysages und Ausstellung des GEM Ma Bulle Prend l’Air.
Italiano :
Mostra Mains Paysages e mostra GEM Ma Bulle Prend l’Air.
Espanol :
Exposición Mains Paysages y exposición GEM Ma Bulle Prend l’Air.
