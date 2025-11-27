Exposition Espace Saint Louis Bar-le-Duc

Exposition Espace Saint Louis Bar-le-Duc jeudi 27 novembre 2025.

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00

2025-11-27 2025-11-28

Exposition Mains Paysages et exposition du GEM Ma Bulle Prend l’Air.Tout public
Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00  55expressions@orange.fr

English :

Mains Paysages exhibition and GEM Ma Bulle Prend l’Air exhibition.

German :

Ausstellung Mains Paysages und Ausstellung des GEM Ma Bulle Prend l’Air.

Italiano :

Mostra Mains Paysages e mostra GEM Ma Bulle Prend l’Air.

Espanol :

Exposición Mains Paysages y exposición GEM Ma Bulle Prend l’Air.

