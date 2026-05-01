Exposition BARRAUD Montbellet
Exposition BARRAUD Montbellet vendredi 8 mai 2026.
Montbellet
Exposition BARRAUD
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 20:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Philippe BARRAUD peintre, sculpteur et Eliane GEOFFROY BARRAUD créatrice de Bijoux et accessoires en Wax vous invitent à leur vernissage le 8 mai 2026 à 19h .
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : Exposition BARRAUD
L’événement Exposition BARRAUD Montbellet a été mis à jour le 2026-05-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II