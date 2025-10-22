Exposition « Barreau de Paris – Femmes avocates » Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

Exposition « Barreau de Paris – Femmes avocates » Parvis de l’Hôtel de Ville Paris mercredi 22 octobre 2025.

Au travers de documents issus des collections du musée du Barreau de Paris, cette exposition raconte l’ascension des femmes dans la profession d’avocat depuis la loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession jusqu’au 21e siècle : qui sont-elles, quels ont été leurs combats et comment ont-elles influencé l’évolution des droits des femmes ?

Exposition « Barreau de Paris – Femmes avocates » ; Crédits : Ville de Paris

Une exposition gratuite et en plein air à ne pas manquer !

Du mercredi 22 octobre 2025 au mercredi 12 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

