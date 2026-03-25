Exposition Bâtir des lois | To Build Law Galerie Callot Paris

Cette exposition met au premier plan le travail du collectif d’architectes berlinois bplus.xyz, dont les recherches, les projets architecturaux, le laboratoire politique « House Europe! » et l’initiative citoyenne européenne « Power to Renovation! » portent sur les politiques du bâti, la réhabilitation, et les dispositifs législatifs permettant de transformer durablement les territoires.

À travers documents, films, artefacts et études de cas, Bâtir des lois dévoile comment les cadres juridiques deviennent de véritables outils de projet, influençant directement les formes urbaines, les modèles d’habitat et les pratiques architecturales.

L’exposition se structure en trois parties, chacune marquée par un artefact original :

La bannière grand format de la campagne HouseEurope! ouvre le parcours avec un focus sur cette initiative législative européenne, portée par le collectif. Documents de plaidoyer, cartes réglementaires, extraits de consultations et fragments administratifs y sont présentés comme autant d’éléments d’une architecture en cours d’écriture.

L’exposition présente ensuite plusieurs exemples de projet de réhabilitation conçus par b+, avant de se concentrer sur un exemple emblématique, San Gimignano Lichtenberg, dont la maquette est reproduite au centre de cette section de l’exposition. Ce projet montre comment la législation spécifique d’un site peut devenir un véritable outil de conception, permettant de naviguer avec créativité dans des contextes de réhabilitation complexes et de réaliser des interventions plus intelligentes et adaptées.

La troisième zone est identifiée par l’affiche originale du mantra de l’atelier station.plus, une plateforme de recherche et d’enseignements animée par b+ à l’Institut de design du département d’architecture de l’ETH Zurich, qui explore le film comme outil de conception pour réfléchir aux formes architecturales au-delà de l’objet construit. Aménagée comme une mini salle de cinéma, cet espace présente le film Bâtir des lois, accompagné d’autres productions documentaires réalisées dans le cadre de station.plus.

Bâtir des lois est le deuxième chapitre de Sur le terrain, une série de films et d’expositions présentée par le Centre Canadien d’Architecture, Montréal, Canada.

Ce projet a reçu le soutien de la Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts.

La galerie Callot présente pour la première fois en France l’exposition « Bâtir des lois » , produite par le Centre Canadien d’architecture (CCA).

Du vendredi 27 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

samedi

de 13h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T11:00:00+01:00

fin : 2026-04-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T20:00:00+02:00;2026-03-28T13:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-30T10:00:00+02:00_2026-03-30T20:00:00+02:00;2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T20:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T20:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T20:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T20:00:00+02:00;2026-04-04T13:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-06T10:00:00+02:00_2026-04-06T20:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T20:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T20:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T20:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00;2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-13T10:00:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00;2026-04-14T10:00:00+02:00_2026-04-14T20:00:00+02:00;2026-04-15T10:00:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00;2026-04-16T10:00:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T20:00:00+02:00;2026-04-18T13:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T20:00:00+02:00;2026-04-25T13:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:00:00+02:00

Galerie Callot 1 rue Jacques Callot 75006 Paris

https://paris-malaquais.archi.fr/galerie-callot/events/les-lois-comme-matiere-premiere-de-larchitecture/ https://www.facebook.com/ecolearchiparismalaquais https://www.facebook.com/ecolearchiparismalaquais



Afficher la carte du lieu Galerie Callot et trouvez le meilleur itinéraire

