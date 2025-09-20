Exposition  » Bâtir Instruire  » Parc Guy Boussely Bellac

Parc Guy Boussely Ancienne école maternelle Jean Giraudoux Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine « Architecture »2025…

« Bâtir Instruire » est une exposition hommage aux premières écoles en milieu rural.
Avec l’association Bellac, Tourisme et Patrimoine, jetez un regard sur nos premières écoles publiques: écoles de hameaux, écoles de villes dans le nord de la Haute-Vienne.

Constituée d’archives et de témoignages, elle sera agrémentée d’un jeu gratuit (adultes et enfants) entre exposition et parcours urbain dans Bellac.   .

Parc Guy Boussely Ancienne école maternelle Jean Giraudoux Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 02 76 19  jm.principaud@wanadoo.fr

