Exposition bâtir la paix Sélestat

Exposition tout public pour sensibiliser au thème de la paix avec des documents historiques et actuels mais aussi des techniques de communication non violente pour que chacun devienne un artisan de paix

Des bénévoles du CIDH ont souhaité créer une nouvelle exposition tout public, en particulier les classes primaires pour sensibiliser au thème de la paix qui est vraiment d'actualité. On y découvrira des documents historiques, actuels mais aussi des propositions de techniques de communication non violente pour que chacun puisse aussi être un artisan de la paix autour de soi. L'exposition est ouverte gratuitement au public pendant les heures de permanences et sur rendez-vous pour les groupes, notamment les scolaires.

16b Place du Marché aux Choux Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 17 33 03 cidh@orange.fr

English :

Exhibition for the general public to raise awareness of the theme of peace with historical and current documents as well as non-violent communication techniques to help everyone become a peacemaker

German :

Ausstellung für alle Altersgruppen zur Sensibilisierung für das Thema Frieden mit historischen und aktuellen Dokumenten, aber auch mit Techniken der gewaltfreien Kommunikation, damit jeder zu einem Friedensstifter wird

Italiano :

Mostra per il grande pubblico per sensibilizzare il pubblico sul tema della pace, con documenti storici e di attualità, nonché tecniche di comunicazione non violenta per aiutare tutti a diventare costruttori di pace

Espanol :

Exposición para sensibilizar al público en general sobre el tema de la paz, con documentos históricos y actuales, así como técnicas de comunicación no violenta para ayudar a todos a convertirse en pacificadores

