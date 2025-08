Exposition « Bâtis et chemins » Seltz

Blandine Seguy, alias Marie Danne, poursuit son exploration artistique avec une nouvelle exposition placée cette année sous le signe de l’architecture.

Entre vues générales et détails choisis, elle esquisse des maisons, églises, toits, ponts et autres fragments de bâtis d’ici et d’ailleurs.

À travers le jeu des époques, des échelles et des techniques elle invite à (re)découvrir des lieux familiers ou inconnus.

2 Avenue du Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

English :

Blandine Seguy, alias Marie Danne, continues her artistic exploration with a new exhibition, this year focusing on architecture.

Between general views and selected details, she sketches houses, churches, roofs, bridges and other fragments of buildings from near and far.

Through the interplay of periods, scales and techniques, she invites us to (re)discover places both familiar and unfamiliar.

German :

Blandine Seguy, alias Marie Danne, setzt ihre künstlerische Erkundung mit einer neuen Ausstellung fort, die dieses Jahr unter dem Zeichen der Architektur steht.

Zwischen Gesamtansichten und ausgewählten Details skizziert sie Häuser, Kirchen, Dächer, Brücken und andere Fragmente von Gebäuden aus dem In- und Ausland.

Durch das Spiel mit Epochen, Maßstäben und Techniken lädt sie dazu ein, vertraute oder unbekannte Orte (neu) zu entdecken.

Italiano :

Blandine Seguy, in arte Marie Danne, continua la sua esplorazione artistica con una nuova mostra, quest’anno incentrata sull’architettura.

Tra vedute generali e dettagli selezionati, l’artista disegna case, chiese, tetti, ponti e altri frammenti di edifici vicini e lontani.

Attraverso il gioco di epoche, scale e tecniche, ci invita a (ri)scoprire luoghi familiari e sconosciuti.

Espanol :

Blandine Seguy, alias Marie Danne, prosigue su exploración artística con una nueva exposición, este año centrada en la arquitectura.

Entre vistas generales y detalles seleccionados, dibuja casas, iglesias, tejados, puentes y otros fragmentos de edificios cercanos y lejanos.

Mediante la interacción de épocas, escalas y técnicas, nos invita a (re)descubrir lugares tanto familiares como desconocidos.

