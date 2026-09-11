Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) · Nantes

Informations pratiques

Exposition « Bâtisseurs de navires » 19 et 20 septembre Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire de la construction navale à Nantes

Par le biais de photographies, d’outils, de maquettes, de films, de documents sonores, l’exposition retrace l’histoire de la construction navale à Nantes depuis 2000 ans : l’implantation des chantiers, les métiers de la navale, les savoir-faire ainsi que les conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/ La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

Histoire de la construction navale à Nantes

©MHT