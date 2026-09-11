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Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) · Nantes

Exposition « Bâtisseurs de navires », Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques), Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques)
Adresse
2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES
Ville
44276 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Exposition « Bâtisseurs de navires » 19 et 20 septembre Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire de la construction navale à Nantes
Par le biais de photographies, d’outils, de maquettes, de films, de documents sonores, l’exposition retrace l’histoire de la construction navale à Nantes depuis 2000 ans : l’implantation des chantiers, les métiers de la navale, les savoir-faire ainsi que les conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes (Maison des hommes et des techniques) 2 bis boulevard Léon-Bureau 44000 NANTES Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/ La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.
Histoire de la construction navale à Nantes

©MHT

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