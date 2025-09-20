Exposition « Bâtisseurs en herbe » – Creil Musée Gallé-Juillet Creil

Exposition « Bâtisseurs en herbe » – Creil Musée Gallé-Juillet Creil samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Bâtisseurs en herbe » – Creil 20 et 21 septembre Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez admirer les œuvres des élèves des écoles élémentaires de Creil qui ont imaginé pour l’occasion leur vision du château idéal. Un projet artistique à plusieurs petites mains !

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Venez admirer les œuvres des élèves des écoles élémentaires de Creil qui ont imaginé pour l’occasion leur vision du château idéal. Un projet artistique à plusieurs petites mains !

Ville de Creil