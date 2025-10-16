Exposition « Bauhaus.photo » École européenne supérieure de l’image (EESI) Angoulême

Plongez dans l’univers visuel du Bauhaus à travers une sélection de photographies issues des collections du Bauhaus.Archiv – Musée du design de Berlin. Cette exposition met en lumière la manière dont la photographie a été pratiquée et pensée au sein de cette école avant-gardiste, entre expérimentations artistiques, documentation du quotidien et regard nouveau sur le monde.

En complément de l’exposition, retrouvez sur place les animations proposées par Archi 16 et le Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême, pour enrichir votre visite et prolonger la découverte de cet héritage moderniste.

École européenne supérieure de l’image (EESI) 134 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine L’École européenne supérieure de l’image (EESI), implantée à Angoulême et Poitiers, est un établissement public d’enseignement supérieur artistique reconnu pour son expertise dans les domaines de la bande dessinée, de l’image animée, de l’art contemporain et des pratiques numériques. Résolument tournée vers la création, la recherche et l’expérimentation, l’EESI propose des cursus allant du DNA (Diplôme National d’Art) au DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), ainsi qu’un Master international de bande dessinée unique en Europe. Son ancrage territorial fort s’accompagne d’une dynamique internationale, notamment à travers des partenariats et résidences croisées. L’école accueille régulièrement des expositions, rencontres, projections et conférences, favorisant le dialogue entre jeunes artistes, professionnels et publics. Elle joue un rôle moteur dans la vie culturelle locale, en lien étroit avec le pôle image d’Angoulême, et incarne une vision ouverte et contemporaine de la formation artistique.

