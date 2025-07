EXPOSITION « BAYARD » LE VILLAGE ENGLOUTI Hall de la Mairie Villefort

EXPOSITION « BAYARD » LE VILLAGE ENGLOUTI

Hall de la Mairie 19 Rue de l'Église Villefort Lozère

Gratuit

Début : 2025-07-04 09:00:00

fin : 2025-08-18 12:00:00

2025-07-04

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à venir voir l’exposition de Jean-Louis Maurin .

« Bayard » Le village englouti par les eaux du barrage de Villefort.

dans le Hall de la Mairie du 4 Juillet au 18 Août 2025 de 9h à 12h et 13h30 à 17h.

La construction du barrage de Villefort devait entraîner la plus importante submersion de l’Aménagement du Chassesac.

Ce fut aussi la plus dramatique avec la disparition de Bayard et ses hameaux.

Elle sera visible dans le Hall de la Mairie du 4 Juillet au 18 Août 2025 de 9h à 12h et 13h30 à 17h. .

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82

English :

The Villefort Municipal Library invites you to come and see Jean-Louis Maurin’s exhibition.

« Bayard » The village engulfed by the waters of the Villefort dam.

in the Town Hall from July 4 to August 18, 2025, 9am to 12pm and 1:30pm to 5pm.

German :

Die Stadtbibliothek von Villefort lädt Sie ein, die Ausstellung von Jean-Louis Maurin zu besuchen.

« Bayard » Das Dorf, das von den Wassern des Staudamms von Villefort verschluckt wurde.

in der Halle des Rathauses vom 4. Juli bis 18. August 2025 von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.

Italiano :

La Biblioteca comunale di Villefort vi invita a visitare la mostra di Jean-Louis Maurin.

« Bayard » Il villaggio inghiottito dalle acque della diga di Villefort.

nella sala del Municipio dal 4 luglio al 18 agosto 2025 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.

Espanol :

La Biblioteca Municipal de Villefort le invita a venir a ver la exposición de Jean-Louis Maurin.

« Bayard » El pueblo engullido por las aguas de la presa de Villefort.

en el Hall del Ayuntamiento del 4 de julio al 18 de agosto de 2025 de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00.

