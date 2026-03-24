Exposition BD De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire La Manufacture Galerie Aix-en-Provence

Exposition BD De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire

Du 11/04 au 23/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à partir de 14h.

Sauf 1er mai. La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-11

À l’initiative du Festival BD des Rencontres du 9e Art, Hugo Pratt et Corto Maltese débarquent à Aix-en-Provence à l’occasion de la Biennale. Une exposition inédite sur le plus mythique des héros de bande dessinée et son célèbre créateur italien.

// Sous l’œil bienveillant de Corto Maltese /



L’Italie est le pays invité de la Biennale d’Aix.



Le Festival BD & Arts associés des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence en profite pour proposer une exposition inédite consacrée au plus fameux des auteurs BD transalpins et à son alter ego de papier.



Par son trait épuré et son sens du récit, Hugo Pratt a su donner à la Bande Dessinée une dimension littéraire et poétique.



L’exposition livre un regard nouveau sur la figure de Corto Maltese, aventurier sans port d’attache, libre et indépendant, à travers les pérégrinations graphiques et géographiques de son créateur.



Durant deux mois, l’exposition accueille également de nombreux ateliers gratuits pour les enfants (sur réservation).



Une proposition imaginée avec la complicité de Patrizia Zanotti (coloriste d’Hugo Pratt) et de la société Cong S.A.



// Autour de l’expo /



Le samedi 18 avril, dès 14h, l’exposition se transforme en terrain de jeu pour les enfants avec une chasse au trésor grandeur nature et un atelier BD autour du célèbre marin. Puis à 17h, rencontre exceptionnelle en compagnie de Patrizia Zanotti, de l’écrivain Marco Steiner à qui l’on doit, entre autres, les préfaces de la nouvelle édition en couleur des aventures de Corto Maltese, et du journaliste Joseph Ghosn, fan absolu de Corto. .

La Manufacture Galerie 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Hugo Pratt and Corto Maltese come to Aix-en-Provence for the Biennale, organized by the Festival BD des Rencontres du 9e Art. An all-new exhibition on the most mythical of comic-book heroes and his famous Italian creator.

L’événement Exposition BD De Hugo Pratt à Corto Maltese, un voyage dans l’imaginaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence