Hérault

EXPOSITION BD GENERATION METAL HURLANT Avenue de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-18

Venez découvrir l’histoire extraordinaire du magazine qui a révolutionné la bande dessinée française et mondiale !

Lancé, il y a cinquante ans, par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Mœbius et Bernard Farkas, Métal Hurlant est une véritable révolution dans l’univers de la bande dessinée et devient rapidement un mythe dans le monde entier. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77

English :

Come and discover the extraordinary history of the magazine that revolutionized French and international comics!

German :

Entdecken Sie die außergewöhnliche Geschichte des Magazins, das den französischen und weltweiten Comic revolutioniert hat!

Italiano :

Venite a scoprire la straordinaria storia della rivista che ha rivoluzionato il fumetto francese e internazionale!

Espanol :

Venga a descubrir la extraordinaria historia de la revista que revolucionó el cómic francés e internacional

