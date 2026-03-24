Exposition BD Joëlle Jolivet & Katrin Stangl, deux passages Galerie de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Exposition BD Joëlle Jolivet & Katrin Stangl, deux passages

Du 11/04 au 23/05/2026 du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Sauf le 1er mai. Galerie de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-11

L’artiste Joëlle Jolivet a plus de 50 albums jeunesse à son actif. Récemment, elle travaille pour la première fois avec l’illustratrice Katrin Stangl. De cette rencontre nait l’envie de proposer une exposition commune autour de leur amour de la gravure.

// Ping-pong graphique franco-allemand /



On ne présente plus l’illustratrice Joëlle Jolivet.



Depuis ses débuts, Joëlle Jolivet a publié plus de 50 albums jeunesse, traduits dans le monde entier.



On lui doit, entre autres, la géniale série Miss Chat aux éditions Hélium, avec Jean-Luc Fromental au texte.



À l’occasion d’un récent workshop, Joëlle Jolivet travaille pour la première fois avec l’illustratrice allemande Katrin Stangl qui illustre, elle aussi, des livres jeunesse.



De cette rencontre inédite est née l’envie de proposer, à deux, une exposition commune en forme de regards croisés sur leur amour de la linogravure.



Pour créer leurs images aux styles très différents, l’une et l’autre creusent le linoléum de leur gouge, puis l’encrent et l’impriment, en noir ou en couleur, chaque couleur nécessitant un passage.





// Autour de l’exposition /

Samedi 11 avril, dès 16h, Joëlle Jolivet et Katrin Stangl lancent les festivités de la BD à Aix-en-Provence. Un moment à partager avec les enfants, mais pas que ! Entre rencontre, signature et gravure, les deux artistes sont aussi réunis pour présenter le résultat du workshop croisé, intitulé Voisinage. Ce projet européen, qui navigue entre estampe et linogravure, se décline en exposition et journal collector grand format. Ce dernier vous est offert, sur place, le jour J.



// Voisinage journal graphique européen /

Dans une époque en dents de scie, sortir les gouges pour interroger la notion de voisin n’a jamais été aussi nécessaire.



Entre linogravure, technique mixte et palette de couleurs réduite (rouge, vert et noir), Voisinage confronte les pratiques et interroge les lieux de partage pour lever le voile sur ce qui fait de nous, au-delà des frontières, des humains.



Sous la direction de deux artistes confirmées, il réunit en un journal commun, les créations de quinze étudiants et étudiantes de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et de l’Akademie der Bildenden Künste de Nürnberg. .

Galerie de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Artist Joëlle Jolivet has over 50 children?s books to her credit. She recently teamed up for the first time with illustrator Katrin Stangl, a meeting that gave rise to the idea of a joint exhibition based on their love of printmaking.

L’événement Exposition BD Joëlle Jolivet & Katrin Stangl, deux passages Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence