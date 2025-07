exposition BD: l’errance, de l’intime souffrance à la detresse collective Redon

exposition BD: l’errance, de l’intime souffrance à la detresse collective Redon jeudi 11 septembre 2025.

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-11 16:30:00

fin : 2025-10-15 19:00:00

2025-09-11

Qu’elle se nomme Ayros, La violette épineuse ou bien Sorya, cette artiste, autrice de BD et musicienne, explore principalement les thématiques de la souffrance psychique ainsi que le rôle de la société dans le bien être de toutes et tous. Dans L’errance , mélange de peinture, dessin et paroles de chansons, elle propose un aperçu de ses ressentis sur son rapport intime à la souffrance psychique ainsi qu’aux oppressions que le monde social peut imposer aux personnes fragiles. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

