Exposition BD Les Godillots de Olier et Marko, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Exposition BD Les Godillots de Olier et Marko

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-13

La série de 5 albums les Godillots de Olier et Marko est le point de départ de cette exposition qui reprend étape par étape la réalisation d’une planche de l’album du scénario, au crayonné jusqu’à la planche terminée brute. La BD comme moyen de s’immerger et mieux comprendre le quotidien des soldats durant la Grande Guerre.

Résumé des Godillots Au cours de la Grande Guerre, Palette et Bourhis ont été sélectionnés comme volontaires pour apporter du ravitaillement à la tranchée B12. Mission hautement périlleuse, car pour accéder à cet avant-poste stratégique, il est nécessaire de traverser le terrible plateau du croquemitaine.

Tout public Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

English : Exposition BD Les Godillots de Olier et Marko

