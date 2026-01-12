Exposition BD Saint-John Perse d’Atlantique BP 40160 Aix-en-Provence

Exposition BD Saint-John Perse d’Atlantique

Du 21/01 au 21/03/2026 du lundi au samedi de 8h30 à 18h. Fermé le dimanche et jours fériés.

Début : 2026-01-21

fin : 2026-03-21

La Fondation Saint-John Perse, les Rencontres du 9e Art et 7 auteurs et autrices BD de renom proposent, du 24 janvier au 21 mars 2026, une exposition qui raconte l’incroyable destin de l’aventurier-poète, Saint-John Perse, prix Nobel de littérature 1960.

Aventurier, globe-trotteur, séducteur, diplomate, poète… Derrière le mystérieux pseudonyme de Saint-John Perse se cache l’un des personnages les plus romanesques qui soit.



Né à la fin du XIXe siècle en Guadeloupe, Saint-John Perse croise la route des plus grands écrivains de son temps, voyage à travers tous les continents et côtoie les plus hautes sphères de l’état, jusqu’à devenir un personnage-clé de la politique durant l’entre-deux-guerres. Mais la roue tourne…



Démis de ses fonctions, il s’exile aux États-Unis. Paria, il est déchu de sa nationalité par Vichy. Libre penseur, il refuse de rejoindre de Gaulle à Londres. Ruiné, il accepte son sort repartir à zéro pour devenir ce qu’il a toujours été et obtenir, avec le prix Nobel de littérature, la reconnaissance éternelle.



Fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la Fondation Saint-John Perse, les éditions Cambourakis, les Rencontres du 9e Art, le Muséum d’histoire naturelle et l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, l’exposition Saint-John Perse d’Atlantique navigue entre histoire, littérature et bande dessinée.



À travers le style de chaque illustrateur et illustratrice Thomas Gosselin, Lisa Lugrin, Frédéric Coché, Nina Six, Oriane Lassus, Octavia Eichler et François Henninger revivez de manière vivante et accessible les grandes étapes de la vie de Saint-John Perse en BD de son enfance en Guadeloupe à son exil américain, en passant par Pékin, Londres ou la Mongolie.



L’exposition présente également, à l’occasion du cinquantenaire de sa création le 19 juin 1976 à Aix-en-Provence, de nombreux documents et objets originaux inédits (manuscrits, carnets, photographies) issus des réserves de la Fondation Saint-John Perse.



Visite de l’exposition par Muriel Calvet, directrice de la Fondation Saint-John Perse, les mercredis 4 février, 25 février et 11 mars 2026 à 15h. Participation gratuite sur réservation.



La bande dessinée Saint-John Perse d’Atlantique aux éditions Cambourakis est disponible à la boutique de l’Office de Tourisme. .

From January 24 to March 21, 2026, the Fondation Saint-John Perse, Les Rencontres du 9e Art and 7 renowned comic book authors present an exhibition recounting the incredible destiny of the adventurer-poet Saint-John Perse, winner of the 1960 Nobel Prize for Literature.

