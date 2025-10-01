Exposition BDDP : Les Sorcières à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-10-01
fin : 2025-11-05
2025-10-01
Du 1 er octobre au 05 novembre 2025 : Exposition BDDP (Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord) : Les Sorcières 12 affiches 60 documents 3 jeux de société 2
costumes de sorcières marionnettes. Gratuit et ouvert à tous.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact Tél. 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Exposition BDDP : Les Sorcières à La Roche-Chalais
October 1 to November 05, 2025: BDDP (Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord): « Witches » 12 posters ? 60 documents ? 3 board games ? 2 witch costumes ? puppets
witch costumes ? puppets. Free and open to all.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
German : Exposition BDDP : Les Sorcières à La Roche-Chalais
Vom 1. Oktober bis zum 05. November 2025: Ausstellung BDDP (Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord): « Les Sorcières » (Die Hexen) 12 Poster ? 60 Dokumente ? 3 Gesellschaftsspiele ? 2
hexenkostüme ? Marionetten. Kostenlos und für alle zugänglich.
Städtische Mediathek (14, rue de l’Apre-Côte)
Italiano :
Dal 1° ottobre al 05 novembre 2025: BDDP (Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord): « Streghe » 12 manifesti ? 60 documenti ? 3 giochi da tavolo ? 2
costumi da streghe ? burattini. Gratuito e aperto a tutti.
Biblioteca comunale (14, rue de l’Apre-Côte)
Espanol : Exposition BDDP : Les Sorcières à La Roche-Chalais
Del 1 de octubre al 05 de noviembre de 2025: BDDP (Bibliothèque Départementale
Dordogne Périgord): « Brujas » 12 carteles ? 60 documentos ? 3 juegos de mesa ? 2
disfraces de brujas ? marionetas. Gratuito y abierto a todos.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte)
