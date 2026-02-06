Exposition Beauté de l’éphémère Apologie des bulles de savon Place de l’Hôtel de ville Arudy

Exposition Beauté de l’éphémère Apologie des bulles de savon

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Denise FOURCQ, photographe amatrice, vous invite à découvrir son exposition photos Beauté de l’éphémère .

Passionnée de nature et d’insolite, elle chemine pour capturer des moments uniques et observer.

A travers cette exposition, elle joue avec l’eau et la lumière et révèle la richesse naturelle du détail.

Les photos exposées sont le fruit du souvenir, de l’imagination et de l’observation.

Laissez-vous transporter par la magie, la réflexion et donnez libre cours à votre imagination.

La photographie est d’abord un regard. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Beauté de l’éphémère Apologie des bulles de savon

L’événement Exposition Beauté de l’éphémère Apologie des bulles de savon Arudy a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées