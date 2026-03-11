Exposition Beauté de l’instant d’ici et d’ailleurs Bozouls
Exposition Beauté de l’instant d’ici et d’ailleurs
8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-29
2026-03-13
Venez découvrir les peintures et pastels de Christian Camviel, artiste peintre originaire d’Espalion. Artisans invités Enclume et Barbotine
Vernissage vendredi 13 mars 2026 à 18h30 .
8 allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediabozouls@gmail.com
English :
Come and discover the paintings and pastels of Christian Camviel, a painter from Espalion. Guest artists: Enclume et Barbotine
