Exposition Beauté de l’instant d’ici et d’ailleurs Bozouls

Exposition Beauté de l’instant d’ici et d’ailleurs

8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-29

2026-03-13

Venez découvrir les peintures et pastels de Christian Camviel, artiste peintre originaire d’Espalion. Artisans invités Enclume et Barbotine

Vernissage vendredi 13 mars 2026 à 18h30 .

English :

Come and discover the paintings and pastels of Christian Camviel, a painter from Espalion. Guest artists: Enclume et Barbotine

