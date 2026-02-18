Exposition Beaux dessins de fortifications Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Exposition Beaux dessins de fortifications

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-16

Jean-Benoît Héron, dessinateur de l’ouvrage Vauban, Homme de l’art aux éditions Glénat, vous propose de découvrir ses aquarelles sur les sites Vauban. .

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté maison.vauban@wanadoo.fr

English : Exposition Beaux dessins de fortifications

