Double-exposition / Excellence des Métiers d’art d’hier et d’aujourd’hui

En chapelle, cette exposition vous propose de découvrir, dans notre chapelle, huit métiers rares, mettant à l’honneur Maitres d’art et Élèves issus de la dernière sélection de ce Programme.

La Salle Boffrand, tout en permettant au public d’emprunter le majestueux escalier d’honneur nord récemment restauré, poursuivra cette mise en avant de la transmission, cette fois par-delà les siècles, grâce à la présentation en dialogue des métiers d’art du XVIIIe siècle et de leur créativité d’aujourd’hui. Le musée du château y trouvera l’occasion d’exposer le bilan de sa politique d’acquisitions très active dans le domaine du mobilier et des arts décoratifs du XVIIIe s., acquisitions destinées à prendre place à l’avenir dans les appartements des ducs et duchesses de Lorraine. Compris dans le parcours de visite.Tout public

Place de la 2ème DC Chapelle salle Boffrand

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

English :

Double-exhibition / Excellence des Métiers d?art d?hier et d?aujourd?hui

In our chapel, this exhibition invites you to discover eight rare trades, showcasing masters and students from the latest selection in this program.

The Salle Boffrand, with its majestic, recently restored north staircase, will continue this tradition of transmission, this time across the centuries, by presenting a dialogue between 18th-century crafts and today?s creativity. The château?s museum will also have the opportunity to take stock of its very active acquisition policy in the field of 18th-century furniture and decorative arts, acquisitions destined to take their place in the apartments of the Dukes and Duchesses of Lorraine in the future. Included in the tour.

German :

Doppelausstellung / Exzellenz der Kunsthandwerke von gestern und heute

In der Kapelle bietet Ihnen diese Ausstellung die Möglichkeit, in unserer Kapelle acht seltene Berufe zu entdecken, wobei Kunstmeister und Schüler aus der letzten Auswahl dieses Programms im Mittelpunkt stehen.

Der Boffrand-Saal, der den Besuchern die Möglichkeit bietet, die majestätische, kürzlich restaurierte nördliche Ehrentreppe zu betreten, setzt diese Weitergabe fort, diesmal über die Jahrhunderte hinweg, indem er die Kunsthandwerke des 18. Jahrhunderts und ihre Kreativität von heute im Dialog präsentiert. Das Schlossmuseum wird die Gelegenheit haben, die Bilanz seiner sehr aktiven Ankaufspolitik im Bereich der Möbel und dekorativen Künste des 18. Jahrhunderts zu präsentieren, die in Zukunft in den Appartements der Herzöge und Herzoginnen von Lothringen ihren Platz finden sollen. In der Führung inbegriffen.

Italiano :

Doppia mostra / L’eccellenza nei mestieri d’arte di ieri e di oggi

Nella nostra cappella, questa mostra invita a scoprire otto mestieri rari, presentando i maestri d’arte e gli studenti dell’ultima selezione di questo programma.

La Salle Boffrand, dove i visitatori potranno percorrere la maestosa scala nord recentemente restaurata, continuerà a mostrare la trasmissione delle competenze, questa volta attraverso i secoli, presentando un dialogo tra i mestieri del XVIII secolo e la creatività di oggi. Il museo del castello avrà anche l’opportunità di fare il punto sulla sua politica di acquisizioni molto attiva nel campo dei mobili e delle arti decorative del XVIII secolo, acquisizioni destinate a prendere posto in futuro negli appartamenti dei duchi e delle duchesse di Lorena. La visita comprende.

Espanol :

Doble exposición / Excelencia en los oficios artísticos de ayer y de hoy

En nuestra capilla, esta exposición le invita a descubrir ocho oficios poco comunes, mostrando a Maestros del Arte y estudiantes de la última selección de este programa.

La Salle Boffrand, donde los visitantes pueden tomar la majestuosa escalera norte recientemente restaurada, seguirá mostrando la transmisión de oficios, esta vez a través de los siglos, presentando un diálogo entre los oficios del siglo XVIII y la creatividad de hoy. El museo del castillo también tendrá la oportunidad de hacer balance de su muy activa política de adquisiciones en el ámbito del mobiliario y las artes decorativas del siglo XVIII, adquisiciones destinadas a ocupar en el futuro su lugar en los pisos de los duques y duquesas de Lorena. Visita incluida.

