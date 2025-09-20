Exposition « Beaux livres et belles pages » Bibliothèque Léon Deubel Belfort

Exposition « Beaux livres et belles pages » Bibliothèque Léon Deubel Belfort samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Beaux livres et belles pages » Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque Léon Deubel Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Beaux livres et belles pages présentée à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort.

Vous découvrirez des ouvrages uniques, surprenants ou rares appartenant aux collections de la bibliothèque municipale autour du thème de l’architecture.

Bibliothèque Léon Deubel Forum des 4 As 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-belfort.fr/ La bibliothèque Léon Deubel (4 As), construite en 1981 et rénovée en 2006, est à la tête du réseau des bibliothèques composé de deux autres antennes de quartier, celle des Glacis du Château et celle des Résidences. La richesse des collections de la bibliothèque est notamment due à ses fonds anciens et précieux. Le plus ancien, le Fonds des Capucins, issu du couvent de Belfort du même nom, émane des confiscations révolutionnaires de 1789. Il contient près de 2 500 volumes, dont l’édition originale de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Beaux livres et belles pages présentée à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort.

© Bibliothèque municipale / Ville de Belfort