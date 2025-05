Exposition Bec et plume – La Grange aux arts Champniers, 24 mai 2025 14:00, Champniers.

Charente

Exposition Bec et plume La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers Charente

2025-05-24 14:00:00

2025-06-01 19:00:00

2025-05-24

2025-05-31

Venez profiter de l’exposition « Bec et Plume », une célébration de l’art de la calligraphie concernant les écritures pratiquées de l’Antiquité à nos jours en Occident, la mise en page ainsi que l’utilisation de différents supports et des encres.

La Grange aux arts 74 rue des tilleuls

Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 67 63

English :

Come and enjoy the « Bec et Plume » exhibition, a celebration of the art of calligraphy, covering the writing practiced in the West from antiquity to the present day, the layout and use of different media and inks.

German :

Die Ausstellung « Bec et Plume » (Schnabel und Feder) ist eine Feier der kalligrafischen Kunst, die sich mit den Schriften befasst, die von der Antike bis heute im Westen praktiziert werden, sowie mit dem Layout und der Verwendung von verschiedenen Medien und Tinten.

Italiano :

Venite a godervi la mostra « Bec et Plume », una celebrazione dell’arte della calligrafia, che copre la scrittura praticata dall’antichità ai giorni nostri in Occidente, l’impaginazione e l’uso di diversi supporti e inchiostri.

Espanol :

Venga a disfrutar de la exposición « Bec et Plume », una celebración del arte de la caligrafía, que abarca la escritura practicada desde la Antigüedad hasta nuestros días en Occidente, la compaginación y el uso de diferentes soportes y tintas.

