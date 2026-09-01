Exposition – Bécassine débarque à Archiac Salle de l’Égailloir Archiac
samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Égailloir · Archiac
Informations pratiques
Archiac
Exposition – Bécassine débarque à Archiac
Salle de l’Égailloir Place du champ de Foire Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées du patrimoine, exposition – Bécassine débarque à Archiac.
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Salle de l’Égailloir Place du champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 10 82 accueil@archiac.fr
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English :
As part of Heritage Days, an exhibition—Bécassine Comes to Archiac.
L’événement Exposition – Bécassine débarque à Archiac Archiac a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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