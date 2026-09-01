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AGENDA · Archiac

Exposition – Bécassine débarque à Archiac Salle de l’Égailloir Archiac

samedi 19 septembre 2026 · Salle de l'Égailloir · Archiac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle de l'Égailloir
Adresse
Place du champ de Foire
Ville
17520 Archiac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Archiac

Exposition – Bécassine débarque à Archiac

Salle de l’Égailloir Place du champ de Foire Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, exposition – Bécassine débarque à Archiac.
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Salle de l’Égailloir Place du champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 10 82  accueil@archiac.fr

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English :

As part of Heritage Days, an exhibition—Bécassine Comes to Archiac.

L’événement Exposition – Bécassine débarque à Archiac Archiac a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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