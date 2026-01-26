Exposition, Becs sucrés et plantes sauvages CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex

Exposition, Becs sucrés et plantes sauvages

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex Drôme

Début : Samedi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Par les apprentis pâtissiers du CFMDA de Livron-sur-Drôme I Croquis et packagings. Une exploration sensorielle et gourmande de la flore.

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com

English :

By apprentice pastry chefs from CFMDA, Livron-sur-Drôme I Sketches and packaging. A sensory and gourmet exploration of flora.

