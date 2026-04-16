Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil
Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil samedi 18 avril 2026.
Vertheuil
Exposition Beedee Confidential
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage accueille en ses murs l’exposition Beedee Confidential. Ces créations mêlent humour et arts plastiques.
Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 18h.
Ouvert à tous. Entrée libre.
Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’oeuvres d’artistes médocains. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Exposition Beedee Confidential
L’événement Exposition Beedee Confidential Vertheuil a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Médoc-Vignoble