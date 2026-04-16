Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil

Vertheuil

Exposition Beedee Confidential

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en partage accueille en ses murs l’exposition Beedee Confidential. Ces créations mêlent humour et arts plastiques.

Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 18h.

Ouvert à tous. Entrée libre.

Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’oeuvres d’artistes médocains. .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Exposition Beedee Confidential

L’événement Exposition Beedee Confidential Vertheuil a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Médoc-Vignoble