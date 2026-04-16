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Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil

Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil

Exposition Beedee Confidential L’Art en partage Vertheuil samedi 18 avril 2026.

Lieu : L'Art en partage

Adresse : 10 rue de Bayle

Ville : 33180 Vertheuil

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Vertheuil

Exposition Beedee Confidential

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage accueille en ses murs l’exposition Beedee Confidential. Ces créations mêlent humour et arts plastiques.
Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 18h.
Ouvert à tous. Entrée libre.
Vous pouvez en profiter pour admirer l’exposition permanente d’oeuvres d’artistes médocains.   .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61  artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Exposition Beedee Confidential

L’événement Exposition Beedee Confidential Vertheuil a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Médoc-Vignoble

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