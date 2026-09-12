Exposition Belle, la différence ! Rue du Péré Bressuire
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Péré · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Exposition Belle, la différence !
Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Pour sa 10ème édition du festival de Belle, la différence, nous vous proposons une exposition photos de Jean-Paul Michenot de Mauléon et Gurval Bagot de Courlay et des dessins et peintures de Amadeu Gaspar. .
Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr
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English : Exposition Belle, la différence !
L’événement Exposition Belle, la différence ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais
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