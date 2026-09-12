Exposition Belle, la différence ! Rue du Péré Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Exposition Belle, la différence !

Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Pour sa 10ème édition du festival de Belle, la différence, nous vous proposons une exposition photos de Jean-Paul Michenot de Mauléon et Gurval Bagot de Courlay et des dessins et peintures de Amadeu Gaspar. .

Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Belle, la différence !

L’événement Exposition Belle, la différence ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais