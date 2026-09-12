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Exposition Belle, la différence ! Rue du Péré Bressuire

samedi 12 septembre 2026 · Rue du Péré · Bressuire

Exposition Belle, la différence ! Rue du Péré Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue du Péré
Adresse
Chapelle Saint-Cyprien
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Exposition Belle, la différence !

Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Pour sa 10ème édition du festival de Belle, la différence, nous vous proposons une exposition photos de Jean-Paul Michenot de Mauléon et Gurval Bagot de Courlay et des dessins et peintures de Amadeu Gaspar.   .

Rue du Péré Chapelle Saint-Cyprien Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41  noellamenard@orange.fr

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English : Exposition Belle, la différence !

L’événement Exposition Belle, la différence ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais

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