Exposition Belle plaisance et bâteaux de travail en Loire 1830 1930 Salle René Deffain Préfailles

Préfailles

Exposition Belle plaisance et bâteaux de travail en Loire 1830 1930

Salle René Deffain 26 Grand Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13

L’association YCRO (Yacht Club Royal Old) vous invite à découvrir l’exposition Belle plaisance et bateaux de travail en Loire inférieure (1830-1930) , un voyage fascinant au cœur de l’histoire maritime locale

Au programme

Plongez dans un siècle d’évolution nautique, de l’usage utilitaire des travailleurs de la mer à l’émergence du yachting de loisir. Cette exposition unique met en lumière le savoir-faire des chantiers navals de Pornic à travers deux collections exceptionnelles

Une rétrospective historique des documents rares réunis par François Puget (ancien rédacteur en chef du Chasse-Marée), retraçant la naissance de la Belle Plaisance et le quotidien des équipages de régate.

Un patrimoine miniature une collection de maquettes de bateaux de travail réalisées par Fernand Rousseau, descendant de la famille Fortineau, illustres constructeurs navals pornicais.

Une occasion privilégiée de comprendre comment marins professionnels et passionnés de vitesse ont façonné l’identité maritime de la Baie de Bourgneuf.

Découvrez ici tous les événements programmés à Préfailles .

Salle René Deffain 26 Grand Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire jp.crepelliere@gmail.com

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English :

The YCRO (Yacht Club Royal Old) association invites you to discover the exhibition Belle plaisance et bateaux de travail en Loire inférieure (1830-1930) , a fascinating journey through local maritime history

L’événement Exposition Belle plaisance et bâteaux de travail en Loire 1830 1930 Préfailles a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic