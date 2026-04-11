Exposition belles natures de Daniel Nassoy La Galerie Cezar Arles
Exposition belles natures de Daniel Nassoy La Galerie Cezar Arles samedi 18 avril 2026.
Arles
Exposition belles natures de Daniel Nassoy
Du 18/04 au 03/05/2026 tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. La Galerie Cezar 22, rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-18
Plongez dans l’intimité sauvage du vivant.
Daniel Nassoy vous ouvre les portes de son univers avec “Belles Natures”, une exposition où la force de la nature dialogue avec la beauté du corps humain. Entre estampes, dessins et photogravures, chaque œuvre révèle une sensibilité brute, à la fois poétique et organique.
Une immersion artistique singulière, où les lignes du végétal et du nu masculin s’entrelacent pour questionner notre lien au vivant. .
La Galerie Cezar 22, rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 76 54 32 lamaisoncezar@gmail.com
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English :
Immerse yourself in the wild intimacy of life.
L’événement Exposition belles natures de Daniel Nassoy Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles
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